У Києві оголосили тривогу через загрозу дронів

У Києві сьогодні, 24 жовтня, ввечері оголосили повітряну тривогу. Для столиці є загроза атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

При цьому Повітряні сили попереджали, що російські дрони фіксують на північ від Броварів. Вони летять у бік Києва.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів", - ідеться в повідомленні КМВА.

Атаки дронів

Нагадаємо, росіяни вже досить тривалий час запускають по Україні ударні безпілотники щодня.

Пріоритетною ціллю ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури України. Ворог намагається викликати в Україні блекаут.

Після масованого удару по Україні 22 жовтня у низці регіонів країни почалися обмеження електропостачання. Їх довелося запроваджувати через те, що росіяни пошкодили енергетичні об'єкти.

Зокрема, завтра, 25 жовтня, в Україні діятимуть погодинні відключення світла.

За інформацією ДТЕК, у Києві обмежуватимуть електропостачання на період до 9 годин.