Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов

Киев, Пятница 24 октября 2025 22:15
В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов Иллюстративное фото: в Киеве есть угроза дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 24 октября, вечером объявили воздушную тревогу. Для столицы есть угроза атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских дронов", - сказано в сообщении КГВА.

В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Киевлян призвали срочно пройти в укрытия.

При этом Воздушные силы предупреждали, что российские дроны фиксируют севернее Броваров. Они летят в сторону Киева.

Атаки дронов

Напомним, россияне уже достаточно продолжительное время запускают по Украине ударные беспилотники каждый день.

Приоритетной целью для врага являются объекты энергетической инфраструктуры Украины. Враг пытается вызвать в Украине блэкаут.

После массированного удара по Украине 22 октября в ряде регионов страны начались ограничения электроснабжения. Их пришлось вводить из-за того, что россияне повредили энергетические объекты.

В частности, завтра, 25 октября, в Украине будут действовать почасовые отключения света.

По информации ДТЭК, в Киеве будут ограничивать электроснабжение на период до 9 часов.

Киев Воздушные силы Украины Война в Украине Воздушная тревога Дрони Атака дронов
