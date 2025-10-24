В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов

В Киеве сегодня, 24 октября, вечером объявили воздушную тревогу. Для столицы есть угроза атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

При этом Воздушные силы предупреждали, что российские дроны фиксируют севернее Броваров. Они летят в сторону Киева.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских дронов", - сказано в сообщении КГВА.

Атаки дронов

Напомним, россияне уже достаточно продолжительное время запускают по Украине ударные беспилотники каждый день.

Приоритетной целью для врага являются объекты энергетической инфраструктуры Украины. Враг пытается вызвать в Украине блэкаут.

После массированного удара по Украине 22 октября в ряде регионов страны начались ограничения электроснабжения. Их пришлось вводить из-за того, что россияне повредили энергетические объекты.

В частности, завтра, 25 октября, в Украине будут действовать почасовые отключения света.

По информации ДТЭК, в Киеве будут ограничивать электроснабжение на период до 9 часов.