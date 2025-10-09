UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві оголосили тривогу через загрозу дронів

Ілюстративне фото: у Києві є загроза атаки дронів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві в четвер, 9 жовтня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Жителів столиці попередили про загрозу атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА", - ідеться в повідомленні КМВА.

Киян закликали терміново пройти в укриття.

При цьому Повітряні сили уточнили, що ворожий дрон підлітає до Києва з північного боку.

Раніше військові фіксували безпілотники, які летіли у бік Вишгорода.

Атаки дронів на Україну

Нагадаємо, російські окупанти на тлі похолодання посилили ракетні та дронові атаки на Україну.

Ворог активно б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

У ніч на 9 жовтня росіяни запустили по Україні 112 ударних безпілотників. Понад 70 із них - "Шахеди".

Українським воїнам вдалося збити або придушити 87 ворожих дронів.

КиївВійна в УкраїніПовітряна тривогаДрониАтака дронів