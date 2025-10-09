У Києві оголосили тривогу через загрозу дронів

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА", - ідеться в повідомленні КМВА.

Киян закликали терміново пройти в укриття.

При цьому Повітряні сили уточнили, що ворожий дрон підлітає до Києва з північного боку.

Раніше військові фіксували безпілотники, які летіли у бік Вишгорода.