В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов

Иллюстративное фото: в Киеве есть угроза атаки дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в четверг, 9 октября, вечером была объявлена воздушная тревога. Жителей столицы предупредили об угрозе атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"В столице объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА", - сказано в сообщении КГВА. 

Киевлян призвали в срочном порядке пройти в укрытия. 

При этом Воздушные силы уточнили, что вражеский дрон подлетает к Киеву с северной стороны. 

Ранее военные фиксировали беспилотники, которые летели в сторону Вышгорода. 

Атаки дронов на Украину

Напомним, российские оккупанты на фоне похолодания усилили ракетные и дроновые атаки на Украину.

Враг активно бьет по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В ночь на 9 октября россияне запустили по Украине 112 ударных беспилотников. Более 70 из них - "Шахеды".

Украинским воинам удалось сбить или подавить 87 вражеских дронов.

