В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов

В Киеве в четверг, 9 октября, вечером была объявлена воздушная тревога. Жителей столицы предупредили об угрозе атаки дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА", - сказано в сообщении КГВА.
Киевлян призвали в срочном порядке пройти в укрытия.
При этом Воздушные силы уточнили, что вражеский дрон подлетает к Киеву с северной стороны.
Ранее военные фиксировали беспилотники, которые летели в сторону Вышгорода.
Напомним, российские оккупанты на фоне похолодания усилили ракетные и дроновые атаки на Украину.
Враг активно бьет по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
В ночь на 9 октября россияне запустили по Украине 112 ударных беспилотников. Более 70 из них - "Шахеды".
Украинским воинам удалось сбить или подавить 87 вражеских дронов.