В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов

Атаки дронов на Украину

Напомним, российские оккупанты на фоне похолодания усилили ракетные и дроновые атаки на Украину.

Враг активно бьет по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В ночь на 9 октября россияне запустили по Украине 112 ударных беспилотников. Более 70 из них - "Шахеды".

Украинским воинам удалось сбить или подавить 87 вражеских дронов.