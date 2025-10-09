У Києві оголосили тривогу через загрозу дронів

Ілюстративне фото: у Києві є загроза атаки дронів (Getty Images)

У Києві в четвер, 9 жовтня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Жителів столиці попередили про загрозу атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА", - ідеться в повідомленні КМВА. Киян закликали терміново пройти в укриття. При цьому Повітряні сили уточнили, що ворожий дрон підлітає до Києва з північного боку. Раніше військові фіксували безпілотники, які летіли у бік Вишгорода.