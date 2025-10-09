ua en ru
В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов

Киев, Четверг 09 октября 2025 21:27
В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов Иллюстративное фото: в Киеве есть угроза атаки дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в четверг, 9 октября, вечером была объявлена воздушная тревога. Жителей столицы предупредили об угрозе атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"В столице объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА", - сказано в сообщении КГВА.

Киевлян призвали в срочном порядке пройти в укрытия.

При этом Воздушные силы уточнили, что вражеский дрон подлетает к Киеву с северной стороны.

Ранее военные фиксировали беспилотники, которые летели в сторону Вышгорода.

Атаки дронов на Украину

Напомним, российские оккупанты на фоне похолодания усилили ракетные и дроновые атаки на Украину.

Враг активно бьет по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В ночь на 9 октября россияне запустили по Украине 112 ударных беспилотников. Более 70 из них - "Шахеды".

Украинским воинам удалось сбить или подавить 87 вражеских дронов.

