В Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов

Иллюстративное фото: в Киеве есть угроза атаки дронов (Getty Images)

В Киеве в четверг, 9 октября, вечером была объявлена воздушная тревога. Жителей столицы предупредили об угрозе атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"В столице объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА", - сказано в сообщении КГВА. Киевлян призвали в срочном порядке пройти в укрытия. При этом Воздушные силы уточнили, что вражеский дрон подлетает к Киеву с северной стороны. Ранее военные фиксировали беспилотники, которые летели в сторону Вышгорода.