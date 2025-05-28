UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Києві оголосили тривогу через загрозу балістики (відбій)

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 28 травня була оголошена повітряна тривога. Причиною є загроза ворожих ракетних атак із застосуванням балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сирена занулила у столиці близько 01:10. 

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет", - йдеться в заяві КМВА на Telegram-каналі.

В адміністрації закликали мешканців Києва відправитися до укриттів, та не залишати їх до відбою тривоги.

"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - вказується у заяві КМВА.

Оновлено: відбій тривоги

Вже о 01:23 у КМВА заявили про відбій загрози щодо балістики для міста Київ. 

Додамо, що у Київській області також повідомили про скасування повітряної тривоги.

Лишається загроза через "Шахеди"

Зауважимо, що цієї ночі також російські окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе для ударів по території України. У низці областей була оголошена тривога через загрозу через "Шахеди".

Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні:

Російські повітряні атаки

Нагадаємо, минулими вихідними російські військові завдали трьох масованих комбінованих атак по території України.Зокрема, у ніч на 26 травня агресор обстріляв країну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та випустив по країні понад 300 ударних "Шахедів".

Детальніше про причини масованих ударів та прогноз щодо майбутнього розвитку подій, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряна тривогаРакетна атака