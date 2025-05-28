У Києві оголосили тривогу через загрозу балістики (відбій)

У Києві у ніч проти 28 травня була оголошена повітряна тривога. Причиною є загроза ворожих ракетних атак із застосуванням балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Сирена занулила у столиці близько 01:10.
"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет", - йдеться в заяві КМВА на Telegram-каналі.
В адміністрації закликали мешканців Києва відправитися до укриттів, та не залишати їх до відбою тривоги.
"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - вказується у заяві КМВА.
Вже о 01:23 у КМВА заявили про відбій загрози щодо балістики для міста Київ.
Додамо, що у Київській області також повідомили про скасування повітряної тривоги.
Зауважимо, що цієї ночі також російські окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе для ударів по території України. У низці областей була оголошена тривога через загрозу через "Шахеди".
Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні:
Нагадаємо, минулими вихідними російські військові завдали трьох масованих комбінованих атак по території України.Зокрема, у ніч на 26 травня агресор обстріляв країну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та випустив по країні понад 300 ударних "Шахедів".
Детальніше про причини масованих ударів та прогноз щодо майбутнього розвитку подій, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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