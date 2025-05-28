В Киеве объявили тревогу из-за угрозы баллистики (отбой)

В Киеве в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза вражеских ракетных атак с применением баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сирена зазвучала в столице около 01:10.
"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет", - говорится в заявлении КГВА на Telegram-канале.
В администрации призвали жителей Киева отправиться в укрытия, и не оставлять их до отбоя тревоги.
"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - указывается в заявлении КГВА.
Уже в 01:23 в КГВА заявили об отбое угрозы баллистики для города Киев.
В Киевской области также сообщили об отмене воздушной тревоги.
Заметим, что этой ночью также российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе для ударов по территории Украины. В ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы из-за "Шахеды".
Вот как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине:
Напомним, в минувшие выходные российские военные нанесли три массированных комбинированных атаки по территории Украины. В частности, в ночь на 26 мая агрессор обстрелял страну крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и выпустил по стране более 300 ударных "Шахедов".
Детальнее о причинах массированных ударов и прогноз относительно будущего развития событий, - читайте в материале РБК-Украина.
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