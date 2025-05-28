В Киеве объявили тревогу из-за угрозы баллистики (отбой)

Сирена зазвучала в столице около 01:10.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет", - говорится в заявлении КГВА на Telegram-канале.

В администрации призвали жителей Киева отправиться в укрытия, и не оставлять их до отбоя тревоги.

"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - указывается в заявлении КГВА.

Обновлено: отбой тревоги

Уже в 01:23 в КГВА заявили об отбое угрозы баллистики для города Киев.

В Киевской области также сообщили об отмене воздушной тревоги.

Остается опасность из-за "Шахедов"

Заметим, что этой ночью также российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе для ударов по территории Украины. В ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы из-за "Шахеды".

Вот как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине: