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В Киеве объявили тревогу из-за угрозы баллистики (отбой)

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 28 мая была объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза вражеских ракетных атак с применением баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сирена зазвучала в столице около 01:10.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет", - говорится в заявлении КГВА на Telegram-канале.

В администрации призвали жителей Киева отправиться в укрытия, и не оставлять их до отбоя тревоги.

"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - указывается в заявлении КГВА.

Обновлено: отбой тревоги

Уже в 01:23 в КГВА заявили об отбое угрозы баллистики для города Киев.

В Киевской области также сообщили об отмене воздушной тревоги.

Остается опасность из-за "Шахедов"

Заметим, что этой ночью также российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе для ударов по территории Украины. В ряде областей была объявлена тревога из-за угрозы из-за "Шахеды".

Вот как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине:

Российские воздушные атаки

Напомним, в минувшие выходные российские военные нанесли три массированных комбинированных атаки по территории Украины. В частности, в ночь на 26 мая агрессор обстрелял страну крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС и выпустил по стране более 300 ударных "Шахедов".

Детальнее о причинах массированных ударов и прогноз относительно будущего развития событий, - читайте в материале РБК-Украина.

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КиевВоздушная тревогаРакетная атака