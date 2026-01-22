У Києві оголошували повітряну тривогу на тлі загрози дронів

У Києві сьогодні вдень, 22 січня, оголосили повітряну тривогу на тлі загрози застосування росіянами ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

У Києві та області - відбій повітряної тривоги.

Також у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що ворожий безпілотник летить в напрямку Вишгорода з північного напрямку.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - повідомили у КМВА.

Комбіновані удари РФ по Києву та області

Російські війська останнім часом значно посилили удари по енергетичній та критичній інфраструктурі столиці та Київської області з використанням ударних дронів та ракет різних типів.

Так, у ніч проти 20 січня війська РФ знову здійснили масштабний обстріл України, зосередивши основний удар на Києві та області. Для атаки були використані балістичні ракети та ударні безпілотники.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі ворог запустив сотні дронів і ракет різних типів, серед яких – "Циркон", С-300 та "Іскандер". Найбільше постраждала Київська область.

Станом на ранок у столиці без тепла залишилися 5 635 багатоповерхових будинків, а на всьому лівобережжі міста було припинено водопостачання. Також відомо про одну постраждалу жінку в Дніпровському районі, яку госпіталізували.

Під час нічної атаки ударів зазнала й Київщина. Внаслідок обстрілу загинув чоловік віком 50 років, а також було пошкоджено кілька автозаправних станцій.

