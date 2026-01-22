ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве объявляли воздушную тревогу на фоне угрозы дронов

Четверг 22 января 2026 10:59
UA EN RU
В Киеве объявляли воздушную тревогу на фоне угрозы дронов Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня днем, 22 января, объявили воздушную тревогу на фоне угрозы применения россиянами ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сообщили в КГВА.

Также в Воздушных силах ВСУ отметили, что вражеский беспилотник летит в направлении Вышгорода с северного направления.

Обновлено 11:28

В Киеве и области - отбой воздушной тревоги.

Комбинированные удары РФ по Киеву и области

Российские войска в последнее время значительно усилили удары по энергетической и критической инфраструктуре столицы и Киевской области с использованием ударных дронов и ракет различных типов.

Так, в ночь на 20 января войска РФ снова осуществили масштабный обстрел Украины, сосредоточив основной удар на Киеве и области. Для атаки были использованы баллистические ракеты и ударные беспилотники.

По информации Воздушных сил ВСУ, в течение ночи враг запустил сотни дронов и ракет различных типов, среди которых - "Циркон", С-300 и "Искандер". Больше всего пострадала Киевская область.

По состоянию на утро в столице без тепла остались 5 635 многоэтажных домов, а на всем левобережье города было прекращено водоснабжение. Также известно об одной пострадавшей женщине в Днепровском районе, которую госпитализировали.

Во время ночной атаки ударам подверглась и Киевская область. В результате обстрела погиб мужчина в возрасте 50 лет, а также было повреждено несколько автозаправочных станций.

Больше подробностей о комбинированном ударе врага в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину Воздушная тревога Дрони
Новости
Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом
Зеленский летит в Давос для встречи с Трампом
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов