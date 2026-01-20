У Києві знову оголошували повітряну тривогу

У Києві сьогодні вдень, 20 січня, оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами ударних безпілотників та швидкісних повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

У Києві знову оголосили повітряну тривогу через швидкісну ціль через Чернігівщину на Київщину.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ударні безпілотники рухаються з Чернігівщини у напрямку Києва.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - зазначили у КМВА.

Нічний удар РФ по Україні 20 січня

У ніч проти 20 січня Росія знову атакувала Київ, використавши балістичні ракети та дрони. У кількох районах міста пролунали потужні вибухи, через що виникли проблеми з електро- й водопостачанням.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни в ніч на 20 січня випустили по Україні сотні дронів та ракети різних типів, серед яких "Циркон", С-300 та Іскандери. Основним напрямком удару була Київська область.

Після обстрілу міська влада столиці змушена була скоригувати розклади руху поїздів на окремих лініях метро. Причиною стали наслідки атаки та перебої з електропостачанням, що позначилися на роботі підземки.

Станом на ранок після нічного комбінованого удару в Києві без опалення залишаються 5 635 багатоквартирних будинків, а без води – весь лівобережний масив міста. Також відомо про одну постраждалу в Дніпровському районі, яку госпіталізували.

Окрім цього, у ніч на 20 січня російські війська атакували Київську область. Унаслідок обстрілу загинув 50-річний чоловік, а також зазнали пошкоджень автозаправні станції.

Більше подробиць про комбінований удар ворога в ніч на 20 січня – у матеріалі РБК-Україна.