У Києві оголосили повітряну тривогу на тлі атаки дронів РФ

Сигнал повітряної тривоги в Києві пролунав о 01:05. Менше ніж за 20 хвилин до цього військові фіксували на півночі Київської області ударний БпЛА, який тримав курс на південний захід.

Вже через 5 хвилин після тривоги начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко підтвердив, що в повітряному просторі на околицях Києва перебувають ворожі БпЛА. Тобто, мова вже не про один дрон.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:14 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.