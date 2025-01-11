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У Києві оголосили повітряну тривогу на тлі атаки дронів РФ

Фото: біля столиці зафіксовано БпЛА (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 11 січня у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали ворожі дрони, які зафіксовано в Київській області і які безпосередньо знаходяться неподалік міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал повітряної тривоги в Києві пролунав о 01:05. Менше ніж за 20 хвилин до цього військові фіксували на півночі Київської області ударний БпЛА, який тримав курс на південний захід.

Вже через 5 хвилин після тривоги начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко підтвердив, що в повітряному просторі на околицях Києва перебувають ворожі БпЛА. Тобто, мова вже не про один дрон.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:14 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

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