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В Киеве объявили воздушную тревогу на фоне атаки дронов РФ

Фото: возле столицы зафиксирован БпЛА (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 11 января в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали вражеские дроны, которые зафиксированы в Киевской области и которые непосредственно находятся недалеко от города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги в Киеве прозвучал в 01:05. Меньше чем за 20 минут до этого военные фиксировали на севере Киевской области ударный БПЛА, который держал курс на юго-запад.

Уже через 5 минут после тревоги начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко подтвердил, что в воздушном пространстве в окрестностях Киева находятся вражеские БпЛА. То есть, речь уже не об одном дроне.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:14 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, минувшей ночью в Киеве дважды была объявлена тревога. В столице работали силы ПВО и сбивали вражеские БпЛА.

Вскоре стало известно, что обломки БпЛА попали в многоэтажку. По данным КГВА, обошлось без пострадавших, однако в здании были выбиты окна, а во дворе были повреждены шесть авто.

Утром в ГСЧС показали фото последствий атак. Там уточнили, что дрон попал в технический этаж 16-этажки, однако пожара удалось избежать.

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