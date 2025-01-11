В Киеве объявили воздушную тревогу на фоне атаки дронов РФ

Сигнал воздушной тревоги в Киеве прозвучал в 01:05. Меньше чем за 20 минут до этого военные фиксировали на севере Киевской области ударный БПЛА, который держал курс на юго-запад.

Уже через 5 минут после тревоги начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко подтвердил, что в воздушном пространстве в окрестностях Киева находятся вражеские БпЛА. То есть, речь уже не об одном дроне.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:14 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.