У Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу (відбій)

Фото: в Київській області було зафіксовано дрони (Getty Images)

У Києві в ніч на 10 січня вдруге оголосили повітряну тривогу. Причиною знову стали ворожі БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 04:52. Незадовго до сигналу у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що ворожі ударні дрони летять в напрямку Борисполя та Броварів (Київська область). Оновлено о 05:12 У Києві та Київській області оголосили відбій повітряної тривоги. Де оголосили тривогу Станом на 04:59 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. В цих регіонах фіксують ударні БпЛА противника.