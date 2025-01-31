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У Києві оголосили повітряну тривогу, попереджають про дрон

Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу, попереджають про дрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві зранку оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 08:08 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Черкаській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Полтавській області; 
  • Сумській області; 
  • Харківській області; 

Фото: карта повітряних тривог станом на 08:10 (alerts.in.ua) 

Причина повітряної тривоги 

"Увага! місто Київ! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу",  - написали Повітряні сили о 8 ранку. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія застосовує абсолютно різний арсенал озброєння для обстрілу критичної та цивільної інфраструктури. Зокрема ворог вдається до атак майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 30 січня, терористи запустили проти України 81 дрон. Тоді ж протиповітряна оборона (ППО) працювала у десяти областях нашої країни.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога