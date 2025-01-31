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В Киеве объявили воздушную тревогу, предупреждают о дроне

Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу, предупреждают о дроне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве утром объявили воздушную тревогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об ударном беспилотном летательном аппарате (БпЛА) типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 08:08 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Черниговской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 08:10 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Внимание, город Киев! Вражеский ударный БПЛА в вашем направлении с северо-востока", - написали Воздушные силы в 8 утра.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия применяет совершенно разный арсенал вооружения для обстрела критической и гражданской инфраструктуры. В частности враг прибегает к атакам почти каждую ночь. Например, в ночь на 30 января, террористы запустили против Украины 81 дрон. Тогда же противовоздушная оборона (ПВО) работала в десяти областях нашей страны.

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