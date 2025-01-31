В Киеве объявили воздушную тревогу, предупреждают о дроне

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия применяет совершенно разный арсенал вооружения для обстрела критической и гражданской инфраструктуры. В частности враг прибегает к атакам почти каждую ночь. Например, в ночь на 30 января, террористы запустили против Украины 81 дрон. Тогда же противовоздушная оборона (ПВО) работала в десяти областях нашей страны.

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