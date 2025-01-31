В Киеве объявили воздушную тревогу, предупреждают о дроне

В Киеве утром объявили воздушную тревогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об ударном беспилотном летательном аппарате (БпЛА) типа Shahed.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 08:08 воздушная тревога объявлена в:
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 08:10 (alerts.in.ua)
"Внимание, город Киев! Вражеский ударный БПЛА в вашем направлении с северо-востока", - написали Воздушные силы в 8 утра.
С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия применяет совершенно разный арсенал вооружения для обстрела критической и гражданской инфраструктуры. В частности враг прибегает к атакам почти каждую ночь. Например, в ночь на 30 января, террористы запустили против Украины 81 дрон. Тогда же противовоздушная оборона (ПВО) работала в десяти областях нашей страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.