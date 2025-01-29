У Києві оголосили повітряну тривогу, в місті працює ППО (відбій)

У Києві оголошено повітряну тривогу. Попереджають про роботу протиповітряної оборони (ППО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 09:07 повітряну тривогу оголошено у:
Фото: повітряна тривога станом на 09:07 (alerts.in.ua)
О 08:42 Повітряні сили заявили про БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, який рухався з південним курсом. Вже о 08:59 стало відомо, що дрон рухається у напрямку Києва.
"У столиці працюють сили ППО по ворожих дронах. Перебувайте в укриттях", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
О 09:17 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) застосовує безпілотники, ракети різних типів, керовані авіаційні бомби й артилерію для обстрілів України, що створює серйозну загрозу для цивільних. Зокрема ворог вдається до обстрілів майже кожної ночі. Сьогодні, 29 січня, у Києві під ранок пролунали вибухи після того, як у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих атак.
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