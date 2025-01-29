В Киеве объявили воздушную тревогу, в городе работает ПВО (отбой)

По состоянию на 09:07 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Полтавской области.

Фото: воздушная тревога по состоянию на 09:07 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

В 08:42 Воздушные силы заявили о БПЛА на границе Черниговской и Киевской областей, который двигался с южным курсом. Уже в 08:59 стало известно, что дрон движется в направлении Киева.

В Киеве работает ПВО

"В столице работают силы ПВО по вражеским дронам. Находитесь в укрытиях", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Отбой воздушной тревоги

В 09:17 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.