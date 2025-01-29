В Киеве объявили воздушную тревогу, в городе работает ПВО (отбой)

В Киеве объявлена воздушная тревога. Предупреждают о работе противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 09:07 воздушная тревога объявлена в:
Фото: воздушная тревога по состоянию на 09:07 (alerts.in.ua)
В 08:42 Воздушные силы заявили о БПЛА на границе Черниговской и Киевской областей, который двигался с южным курсом. Уже в 08:59 стало известно, что дрон движется в направлении Киева.
"В столице работают силы ПВО по вражеским дронам. Находитесь в укрытиях", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
В 09:17 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) применяет беспилотники, ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы и артиллерию для обстрелов Украины, что создает серьезную угрозу для гражданских. В частности враг прибегает к обстрелам почти каждую ночь. Сегодня, 29 января, в Киеве под утро прогремели взрывы после того, как в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских атак.
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