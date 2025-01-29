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В Киеве объявили воздушную тревогу, в городе работает ПВО (отбой)

Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу из-за беспилотника (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве объявлена воздушная тревога. Предупреждают о работе противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:07 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Полтавской области.

 

Фото: воздушная тревога по состоянию на 09:07 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

В 08:42 Воздушные силы заявили о БПЛА на границе Черниговской и Киевской областей, который двигался с южным курсом. Уже в 08:59 стало известно, что дрон движется в направлении Киева.

В Киеве работает ПВО

"В столице работают силы ПВО по вражеским дронам. Находитесь в укрытиях", - сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Отбой воздушной тревоги 

В 09:17 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. 

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) применяет беспилотники, ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы и артиллерию для обстрелов Украины, что создает серьезную угрозу для гражданских. В частности враг прибегает к обстрелам почти каждую ночь. Сегодня, 29 января, в Киеве под утро прогремели взрывы после того, как в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских атак.

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