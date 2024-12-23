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У Києві оголосили повітряну тривогу, є загроза безпілотників

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про рух безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 12:23 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Чернігівській області; 
  • Сумській області; 
  • Полтавській області; 
  • Черкаській області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:23 (alerts.in.ua) 

Причина повітряної тривоги 

Перед оголошенням повітряної тривоги Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили про рух ударних дронів у напрямку Борисполя зі сходу. Вже о 12:21 стало відомо про ворожі безпілотники у районі Києва. 

Обстріли України 

Російська Федерація (РФ) регулярно здійснює масовані обстріли території України, застосовуючи ракети, артилерію, безпілотники-камікадзе та авіацію. Ці атаки спрямовані на критичну інфраструктуру, енергетичні об’єкти та житлові райони, що створює серйозну небезпеку для мирного населення.

Протягом минулої доби, з 10 ранку 22 грудня до 9 ранку 23 грудня, терористи застосували проти України 72 дрони типу Shahed й безпілотники інших типів. Станом на 9 ранку відомо про збиття 47 безпілотників. Також 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога