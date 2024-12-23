У Києві оголосили повітряну тривогу, є загроза безпілотників

Станом на 12:23 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Черкаській області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 12:23 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Перед оголошенням повітряної тривоги Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили про рух ударних дронів у напрямку Борисполя зі сходу. Вже о 12:21 стало відомо про ворожі безпілотники у районі Києва.

Обстріли України

Російська Федерація (РФ) регулярно здійснює масовані обстріли території України, застосовуючи ракети, артилерію, безпілотники-камікадзе та авіацію. Ці атаки спрямовані на критичну інфраструктуру, енергетичні об’єкти та житлові райони, що створює серйозну небезпеку для мирного населення.

Протягом минулої доби, з 10 ранку 22 грудня до 9 ранку 23 грудня, терористи застосували проти України 72 дрони типу Shahed й безпілотники інших типів. Станом на 9 ранку відомо про збиття 47 безпілотників. Також 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.