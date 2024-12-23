В Киеве объявили воздушную тревогу, есть угроза беспилотников

По состоянию на 12:23 воздушная тревога объявлена в:

Киеве;

Киевской области;

Черниговской области;

Сумской области;

Полтавской области;

Черкасской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 12:23 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Перед объявлением воздушной тревоги Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о движении ударных дронов в направлении Борисполя с востока. Уже в 12:21 стало известно о вражеских беспилотниках в районе Киева.

Обстрелы Украины

Российская Федерация (РФ) регулярно осуществляет массированные обстрелы территории Украины, применяя ракеты, артиллерию, беспилотники-камикадзе и авиацию. Эти атаки направлены на критическую инфраструктуру, энергетические объекты и жилые районы, что создает серьезную опасность для мирного населения.

За прошедшие сутки, с 10 утра 22 декабря до 9 утра 23 декабря, террористы применили против Украины 72 дрона типа Shahed и беспилотники других типов. По состоянию на 9 утра известно о сбитии 47 беспилотников. Также 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

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