У Києві оголосили повітряну тривогу через ударні дрони

Загроза нової атаки

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що дуже важливо реагувати на повітряні тривоги та постійно спускатися в укриття. За його словами, російські окупанти можуть провести новий масований удар по Україні вже сьогодні, 8 січня, вночі.

Він уточнив, що ворог хоче скористатися негодою - в Україну прийшло різке похолодання.

Крім того, про загрозу нового масованого удару по Україні в найближчі кілька днів повідомило і посольство США в Україні. У його заяві йдеться, що ворожа повітряна атака може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів.