У Києві оголосили повітряну тривогу через ударні дрони

Фото: люди в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Києві сьогодні ввечері, 8 січня, оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими окупантами ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА в Telegram.

"У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що російські безпілотники летять на Київ зі сходу.

Мапа повітряних тривог має такий вигляд:

Загроза нової атаки

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, що дуже важливо реагувати на повітряні тривоги та постійно спускатися в укриття. За його словами, російські окупанти можуть провести новий масований удар по Україні вже сьогодні, 8 січня, вночі.

Він уточнив, що ворог хоче скористатися негодою - в Україну прийшло різке похолодання.

Крім того, про загрозу нового масованого удару по Україні в найближчі кілька днів повідомило і посольство США в Україні. У його заяві йдеться, що ворожа повітряна атака може статися в будь-який час протягом найближчих кількох днів.

