В Киеве объявили воздушную тревогу из-за ударных дронов

В Киеве сегодня вечером, 8 января, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения российскими оккупантами ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram.
"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ отметили, что российские беспилотники летят на Киев с востока.
Карта воздушных тревог имеет такой вид:
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что очень важно реагировать на воздушные тревоги и постоянно спускаться в укрытие. По его словам, российские оккупанты могут провести новый массированный удар по Украине уже сегодня, 8 января, ночью.
Он уточнил, что враг хочет воспользоваться непогодой - в Украину пришло резкое похолодание.
Кроме того, об угрозе нового массированного удара по Украине в ближайшие несколько дней сообщило и посольство США в Украине. В его заявлении говорится, что вражеская воздушная атака может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней.