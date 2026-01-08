В Киеве объявили воздушную тревогу из-за ударных дронов

Угроза новой атаки

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что очень важно реагировать на воздушные тревоги и постоянно спускаться в укрытие. По его словам, российские оккупанты могут провести новый массированный удар по Украине уже сегодня, 8 января, ночью.

Он уточнил, что враг хочет воспользоваться непогодой - в Украину пришло резкое похолодание.

Кроме того, об угрозе нового массированного удара по Украине в ближайшие несколько дней сообщило и посольство США в Украине. В его заявлении говорится, что вражеская воздушная атака может произойти в любое время в течение ближайших нескольких дней.