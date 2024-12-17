У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони
Зранку, 17 грудня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стала загроза застосування ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал тревоги у Києві пролунав о 06:12. За декілька хвилин до цього військові попереджали, що у напрямку столиці летить ворожий безпілотник.
"Місто Бровари, місто Київ! Увага У вашому напрямку ворожий ударний БпЛА з північного сходу", - йшлося у повідомленні.
Оновлено о 06:21
У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що дрон, який рухався у напрямку Броварів та столиці України - змінив вектор руху на Чернігівську область.
Оновлено о 06:22
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Де оголосили тривогу
Зазначимо, що загроза застосування БпЛА існує і в інших регіонах. У зв'язку з цим, станом на 06:20 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Луганська область та окупований Крим хоч і позначені темно-червоним кольором, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.
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