В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 06:12. За несколько минут до этого военные предупреждали, что в направлении столицы летит вражеский беспилотник.

"Город Бровары, город Киев! Внимание В вашем направлении вражеский ударный БПЛА с северо-востока", - говорилось в сообщении.

Обновлено в 06:21

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что дрон, который двигался в направлении Броваров и столицы Украины - изменил вектор движения на Черниговскую область.

Обновлено в 06:22

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

Отметим, что угроза применения БпЛА существует и в других регионах. В связи с этим, по состоянию на 06:20 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Луганская область и оккупированный Крым хоть и обозначены темно-красным цветом, но так происходит уже в течение многих месяцев.