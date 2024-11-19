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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 19 листопада, у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали дрони, які запустила російська армія по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 23:29.

Перед цим, о 23:10, військові попереджали, що у Київській області зафіксовано ворожі БпЛА. Напрямок деяких з них постійно змінювався. Крім того, безпілотники були виявлені і в інших регіонах.

Оновлено о 23:41

"Увага! Місто Київ! Ворожий ударний БпЛА над містом. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях", - повідомили у ПС.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:35 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Крім того, темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, однак це не змінюється вже багато місяців.

Нагадаємо, що в ніч на 19 листопада в столиці України тривогу оголосили двічі. Причиною сигналу традиційно стали ворожі безпілотники.

Загалом ворог запустив по Україні 87 "Шахедів" і безпілотників невстановленого типу. Ворог організував атаку з районів Курська, Орла та тимчасово окупованого Криму.

Станом на 09:00, сили ППО знищили 51 дрон. Ще 30 БпЛА ворога були локально втрачені в різних регіонах.

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