В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Поздним вечером, 19 ноября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали дроны, запущенные российской армией по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 23:29.
Перед этим, в 23:10, военные предупреждали, что в Киевской области зафиксированы вражеские БпЛА. Направление некоторых из них постоянно менялось. Кроме того, беспилотники были обнаружены и в других регионах.
"Внимание! Город Киев! Вражеский ударный БпЛА над городом. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях", - сообщили в ПС.
По состоянию на 23:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, однако это не меняется уже много месяцев.
Напомним, что в ночь на 19 ноября в столице Украины тревогу объявили два раза. Причиной сигнала традиционно стали вражеские беспилотники.
Всего враг запустил по Украине 87 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа. Враг организовал атаку из Районов Курска, Орла и временно оккупированного Крыма.
По состоянию на 09:00, силы ПВО уничтожили 51 дрон. Еще 30 БпЛА врага были локально потеряны в разных регионах.
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