RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 19 ноября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали дроны, запущенные российской армией по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 23:29.

Перед этим, в 23:10, военные предупреждали, что в Киевской области зафиксированы вражеские БпЛА. Направление некоторых из них постоянно менялось. Кроме того, беспилотники были обнаружены и в других регионах.

Обновлено в 23:41

"Внимание! Город Киев! Вражеский ударный БпЛА над городом. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях", - сообщили в ПС.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:35 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Кроме того, темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым, однако это не меняется уже много месяцев.

Напомним, что в ночь на 19 ноября в столице Украины тревогу объявили два раза. Причиной сигнала традиционно стали вражеские беспилотники.

Всего враг запустил по Украине 87 "Шахедов" и беспилотников неустановленного типа. Враг организовал атаку из Районов Курска, Орла и временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 09:00, силы ПВО уничтожили 51 дрон. Еще 30 БпЛА врага были локально потеряны в разных регионах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВойна в Украине