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У Києві оголосили повітряну тривогу через дрони

Фото: люди в метро під час тривоги (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 11 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу. Її причиною стали ворожі дрони, які фіксують у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал повітряної тривоги у столиці пролунав о 00:24. Перед цим, військові повідомляли, що фіксують рух ворожих дронів у Житомирській та Чернігівській областях, які тримають курс на Київську.

Оновлено о 00:45

У ПС повідомили, що групи ворожих безпілотників з Чернігівської області прямують в західному напрямку до Київської.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:29 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначено Луганську область та окупований Крим.

Нагадаємо, що ввечері 9 листопада в Києві теж оголошували повітряну тривогу. Вона, як і нинішня, була пов'язана із загрозою застосування ворожих дронів.

Через кілька годин, уже в ніч на 10 листопада, у столиці було чути звуки вибухів. Моніторингові канали припускали, що в столиці по безпілотниках противника працювали системи ППО.

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