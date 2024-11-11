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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 11 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стали вражеские дроны, которые фиксируют в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал воздушной тревоги в столице раздался в 00:24. Перед этим военные сообщали, что фиксируют движение вражеских дронов в Житомирской и Черниговской областях, которые держат курс на Киевскую.

Обновлено в 00:45

В ПС сообщили, что группы вражеских беспилотников из Черниговской области направляются в западном направлении в Киевскую.

Обновлено в 01:03

"Внимание, Киев - в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении ПС.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:29 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев обозначены Луганская область и оккупированный Крым.

Напомним, что вечером 9 ноября в Киеве тоже объявляли воздушную тревогу. Она как и нынешняя, была связана с угрозой применения вражеских дронов.

Через несколько часов, уже в ночь на 10 ноября, в столице были слышны звуки взрывов. Мониториновговые каналы предполагали, что в столице по беспилотникам противника работали системы ПВО.

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