UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 1 листопада оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

Сирена щодо загрози повітряних атак противника залунала у столиці близько 02.20.

Мешканців Києва закликали слідувати до укриттів, та не залишати безпечних місць до відбою тривоги.

Додамо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, був зафіксований рух БпЛА ворога у бік Києва з західного напрямку.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері напередодні, 31 жовтня, був зафіксований запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України для чергової атаки.

Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога

Також нагадаємо, що під час минулої дронової атаки противника по Києву вранці 31 жовтня фіксувалося падіння уламків російських БпЛА у Подільському районі столиці. Там також сталася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряна тривогаАтака дронів