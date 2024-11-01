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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ночь на 1 ноября объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.

Сирена об угрозе воздушных атак противника раздалась в столице около 02.20.

Жителей Киева призвали направляться к укрытиям, и не покидать безопасных мест до отбоя тревоги.

Добавим, по данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано движение БпЛА врага в сторону Киева с западного направления.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером накануне, 31 октября, был зафиксирован запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной атаки.

Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Также напомним, что во время прошедшей дроновой атаки противника по Киеву утром 31 октября фиксировалось падение обломков российских БпЛА в Подольском районе столицы. Там также произошел пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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КиевВоздушная тревогаАтака дронов