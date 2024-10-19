UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів-камікадзе, працює ППО

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві пізно ввечері, 19 жовтня, оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза ворожих ударних безпілотників типу "Шахед", внаслідок чого розпочата робота систем протиповітряної оборони.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

У столиці залунала сирена щодо загрози повітряних атак близько 23:37.

Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів, та залишатися там до відбою тривоги.

"Увага! Загроза БПЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - розповів начальник КМВА Сергій Попко о 23:41.

Додамо, перед тим у Повітряних силах інформували про рух БПЛА ворога у напрямку Києва

"Київ - загроза застосування ударних БПЛА! До відбою загрози активності  БпЛА, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні військових в Telegram.

Оновлено: іде робота ППО

Мер столиці Віталій Кличко розповів у Telegram про роботу ППО у столиці

Додамо, що у столичних пабліках також пишуть, що в районі Києва було чути вибухи.

Зазначимо, що у Київській області також відбивають атаку "Шахедів". Про рух дронів-камікадзе російських окупантів у регіоні, зокрема, інформували у Київській обласній військовій адміністрації.

Додамо, за останніми даними Повітряних сил, "Шахеди", зокрема, були помічені на околицях Києва.

Також варто звернути увагу, що наразі дрони-камікадзе противника були зафіксовані у небі над 8 областями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряна тривогаАтака дронів