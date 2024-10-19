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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов-камикадзе, работает ПВО

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве поздно вечером, 19 октября, была объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза вражеских ударных беспилотников типа "Шахед", ввиду чего начата работа систем противовоздушной обороны.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

В столице раздалась сирена об угрозе воздушных атак около 23:37.

Жителей Киева призвали немедленно направляться к укрытиям, и оставаться там до отбоя тревоги.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию!", - рассказал начальник КГВА Сергей Попко в 23:41.

Добавим, перед этим в Воздушных силах информировали о движении БПЛА врага в направлении Киева

"Киев - угроза применения ударных БПЛА! До отбоя угрозы активности БпЛА не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении военных в Telegram.

Обновлено: идет работа ПВО

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал в Telegram о работе ПВО в столице

Добавим, что в столичных пабликах также пишут, что в районе Киева были слышны взрывы.

Отметим, что в Киевской области также отбивают атаку "Шахедов". О движении дронов-камикадзе российских оккупантов в регионе, в частности, информировали в Киевской областной военной администрации.

Добавим, по последним данным Воздушных сил, "Шахеды", в частности, были замечены в окрестностях Киева.

Также стоит обратить внимание, что дроны-камикадзе противника были зафиксированы в небе над 8 областями.

Напомним, минувшей ночью российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами - враг запустил в общей сложности более 100 "Шахедов" и ракет.

Из-за воздушной атаки противника, в частности, в Киеве была ранена женщина в результате падений обломков "Шахеда"., однако все воздушные цели захватчиков были сбиты на подлете к столице.

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КиевВоздушная тревогаАтака дронов