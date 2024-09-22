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У Києві оголосили повітряну тривогу через "Шахеди" (оновлено)

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві пізно ввечері у суботу, 21 вересня, була оголошена повітряна тривога. Причиною є загроза ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сигнал тривоги залунав у столиці близько 23.52. Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях до завершення тривоги.

Перед тим у Повітряних силах попередили про можливу роботу ППО через "Шахеди", що рухалися у бік Броварів Київської області.

"БпЛА Київська область в напрямку Броварів - можлива робота ППО, будьте в укриттях", - йшлося в повідомленні військових.

Оновлено: відбій тривоги

Близько 00.25 у КМВА заявили, що у столиці оголошено про відбій загрози ворожих повітряних атак.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері 21 вересня був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе для чергової атаки по Україні. Через "Шахеди" була оголошена повітряна тривога у низці областей.

Додамо, що ворожі повітряні цілі були помічені у небі над кількома регіонами як на півночі та у центрі країни, так у на півдні та сході.

А приблизно о пів на дванадцяту стало відомо про роботу ППО у Київській області через безпілотники противника.

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КиївПовітряна тривогаАтака дронів