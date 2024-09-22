RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов" (обновлено)

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве поздно вечером в субботу, 21 сентября, была объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза атаки противника с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сигнал тревоги раздался в столице около 23:52. Жителей Киева призвали находиться в укрытиях до завершения тревоги.

Перед тем в Воздушных силах предупредили о возможной работе ПВО через "Шахеды", двигавшиеся в сторону Броваров в Киевской области.

"БпЛА Киевская область в направлении Броваров - возможна работа ПВО, будьте в укрытиях", - говорилось в сообщении военных.

Обновлено: отмена тревоги

Около 00:25 в КГВА заявили, что в столице объявлено об отбое угрозы вражеских воздушных атак.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 21 сентября был зафиксирован запуск российскими захватчиками дронов-камикадзе для очередной атаки по Украине. Из-за "Шахедов" была объявлена воздушная тревога в ряде областей.

Добавим, что вражеские воздушніе цели были замечены в небе над несколькими регионами как на севере и в центре страны, так и на юге и востоке.

А примерно в половине двенадцатого стало известно о работе ПВО в Киевской области из-за беспилотников противника.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВоздушная тревогаАтака дронов