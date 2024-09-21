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У Київській області працює ППО через безпілотники противника

Субота 21 вересня 2024 23:40
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У Київській області працює ППО через безпілотники противника Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області пізно ввечері, 21 вересня, була розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. У небі над регіоном були зафіксовані ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - передали в адміністрації.

В ОВА закликали мешканців Київської області перебувати у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги, а також просили дотримуватися інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні КОВА.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 21 вересня у Повітряних силах ЗСУ заявили, що був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе для чергової атаки по Україні. Через "Шахеди" була оголошена повітряна тривога у низці областей.

Додамо, що ворожі повітряні цілі були помічені у небі над кількома регіонами як на півночі та у центрі країни, так у на півдні та сході.

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Київська область ППО Атака дронів
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