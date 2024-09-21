У Київській області працює ППО через безпілотники противника

У Київській області пізно ввечері, 21 вересня, була розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. У небі над регіоном були зафіксовані ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію ( КОВА ).

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - передали в адміністрації.

В ОВА закликали мешканців Київської області перебувати у безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги, а також просили дотримуватися інформ-тиші.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні КОВА.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 21 вересня у Повітряних силах ЗСУ заявили, що був зафіксований запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе для чергової атаки по Україні. Через "Шахеди" була оголошена повітряна тривога у низці областей.

Додамо, що ворожі повітряні цілі були помічені у небі над кількома регіонами як на півночі та у центрі країни, так у на півдні та сході.