У Києві оголосили повітряну тривогу через ракету

Зранку, 12 вересня, у Києві вкотре оголосили повітряну тривогу. На цей раз через ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначили, що в цей час у повітряному просторі України досі фіксують ворожі дрони. Через це у низці регіонів оголошено тривогу.

Нагадаємо, що в ніч з 11 на 12 вересня повітряна тривога у Києві лунала два рази. Причиною були "Шахеди", які ворог вкотре запустив по Україні.

Водночас зазначимо, що вночі Російська Федерація атакувала місто Конотоп Сумської області. Ворог задав удари по житловій забудові, знищив трамвайну колію та атакував енергетичну інфраструктуру, через що в місті зникло світло та вода. Внаслідок "прильотів" постраждали щонайменше двоє людей, обидва госпіталізовані.

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