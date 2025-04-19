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У Києві оголосили повітряну тривогу

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 19 квітня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Сигнал лунає через декілька годин після того, як РФ оголосила "пасхальне перемир'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту", - йдеться у повідомленні о 21:51.

Також зазначимо, що сигнал оголосили і в Київській області. Через декілька хвилин у Повітряних силах ЗСУ попередили, що існує ракетна небезпека для регіону.

Оновлено о 22:06

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено о 22:09

"Відбій загрози для Київської області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Де була тривога

Станом на 22:00 карта повітряних тривог мала такий вигляд.

Перемир'я в Україні

Нагадаємо, ближче до вечора суботи, 19 квітня, глава Кремля Володимир Путін анонсував "великоднє перемир'я" з 18:00 сьогоднішнього дня до 00:00 21 квітня. Російський диктатор стверджував, що віддав наказ припинити всі бойові дії.

Близько півгодини тому президент Володимир Зеленський погодився на перемир'я заявивши, що Україна на тишу відповідатиме дзеркально. Також він запропонував продовжити це перемир'я і після 20 квітня.

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