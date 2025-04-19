У Києві оголосили повітряну тривогу

Перемир'я в Україні

Нагадаємо, ближче до вечора суботи, 19 квітня, глава Кремля Володимир Путін анонсував "великоднє перемир'я" з 18:00 сьогоднішнього дня до 00:00 21 квітня. Російський диктатор стверджував, що віддав наказ припинити всі бойові дії.

Близько півгодини тому президент Володимир Зеленський погодився на перемир'я заявивши, що Україна на тишу відповідатиме дзеркально. Також він запропонував продовжити це перемир'я і після 20 квітня.

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