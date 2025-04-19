В Киеве объявили воздушную тревогу

Перемирие в Украине

Напомним, ближе к вечеру субботы, 19 апреля, глава Кремля Владимир Путин анонсировал "пасхальное перемирие" с 18:00 сегодняшнего дня по 00:00 21 апреля. Российский диктатор утверждал, что отдал приказ прекратить все боевые действия.

Около получаса назад президент Владимир Зеленский согласился на перемирие заявив, что Украина на тишину будет отвечать зеркально. Также он предложил продлить это перемирие и после 20 апреля.

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