У Києві оголосили повітряну тривогу

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 21:24.

Перед цим, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в деяких регіонах України зафіксовано ворожі дрони-камікадзе.

Пізніше, о 21:26, у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили, що загроза існує і для столиці.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Оновлено о 21:45

У Києві оголосили відбій тривоги. Однак зазначимо, що в інших регіонах, де оголошено тривогу, загроза застосування БпЛА продовжується.

Де оголосили повітряну тривогу

Станом на 21:29 сигнал триває у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначена Луганська область та окупований півострів Крим.