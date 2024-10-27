Ввечері, 27 жовтня, у Києві оголосили повітряну тривогу. Їх ймовірною причиною стали дрони, які фіксують у повітряному просторі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог".
"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 21:24.
Перед цим, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в деяких регіонах України зафіксовано ворожі дрони-камікадзе.
Пізніше, о 21:26, у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили, що загроза існує і для столиці.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав Сергій Попко, начальник КМВА.
У Києві оголосили відбій тривоги. Однак зазначимо, що в інших регіонах, де оголошено тривогу, загроза застосування БпЛА продовжується.
Станом на 21:29 сигнал триває у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, темно-червоним кольором вже багато місяців позначена Луганська область та окупований півострів Крим.
Нагадаємо, в ніч на 27 жовтня в напрямку Києва було зафіксовано близько десятка безпілотників противника. Сили ППО знешкодили всі дрони, які загрожували столиці.
Пізніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що всього за минулу ніч, росіяни запустили по Україні 80 безпілотників. Станом на 9:30 було збито 41 ворожий БпЛА, ще 32 було локаційно втрачено, і ще один полетів у напрямку Білорусі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.