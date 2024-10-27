В Киеве объявили воздушную тревогу

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 21:24.

Перед этим, в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в некоторых регионах Украины зафиксированы вражеские дроны-камикадзе.

Позже, в 21:26, в Киевской городской военной администрации (КГВА) подтвердили, что угроза существует и для столицы.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие", - написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Обновлено в 21:45

В Киеве объявили отбой тревоги. Однако отметим, что в других регионах, где объявлена тревога, угроза применения БпЛА продолжается.

Где объявили воздушную тревогу

По состоянию на 21:29 сигнал продолжается в Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев обозначена Луганская область и оккупированный полуостров Крым.