У Києві оголосили другу за день тривогу: у чому причина

У Києві сьогодні, 2 жовтня, вдень було оголошено вже другу за кілька годин тривогу. Жителів столиці попередили про загрозу атаки дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Київську міську військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів", - ідеться в повідомленні КМВА.
Киян закликали негайно пройти в укриття.
У свою чергу Повітряні сили попередили, що ворожі дрони наближаються до Києва з півночі.
Крім Києва, повітряну тривогу також оголошено частково в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, сьогодні близько 13:00 у Києві також оголошували повітряну тривогу.
Киян теж попереджали про загрозу атаки російських ударних дронів. Відбій був оголошений лише о 15:16.