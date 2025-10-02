У Києві оголосили другу за день тривогу: у чому причина

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів", - ідеться в повідомленні КМВА.

Киян закликали негайно пройти в укриття.

У свою чергу Повітряні сили попередили, що ворожі дрони наближаються до Києва з півночі.

Крім Києва, повітряну тривогу також оголошено частково в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)