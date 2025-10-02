UA

У Києві оголосили другу за день тривогу: у чому причина

Ілюстративне фото: у Києві оголосили на сполох (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 2 жовтня, вдень було оголошено вже другу за кілька годин тривогу. Жителів столиці попередили про загрозу атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог, Київську міську військову адміністрацію в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування ворожих дронів", - ідеться в повідомленні КМВА.

Киян закликали негайно пройти в укриття.

У свою чергу Повітряні сили попередили, що ворожі дрони наближаються до Києва з півночі.

Крім Києва, повітряну тривогу також оголошено частково в Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

Денна тривога

Нагадаємо, сьогодні близько 13:00 у Києві також оголошували повітряну тривогу.

Киян теж попереджали про загрозу атаки російських ударних дронів. Відбій був оголошений лише о 15:16.

