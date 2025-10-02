В Киеве объявили вторую за день тревогу: в чем причина

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения вражеских дронов", - сказано в сообщении КГВА.

Киевлян призвали немедленно пройти в укрытия.

В свою очередь Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны приближаются к Киеву с севера.

Помимо Киева, воздушная тревога также объявлена в частично в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)