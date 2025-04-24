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У Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок терору РФ

Фото: у Києві оголосили День жалоби за жертвами російської атаки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві вшанують пам'ять загиблих внаслідок масованої російської атаки. День жалоби оголосили на 25 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - повідомив міський голова.

Скільки осіб загинуло у Києві

Місцева влада та ДСНС повідомляли, що у Києві внаслідок російського удару в ніч на 24 квітня загинули дев'ять осіб. Всі жертви у Святошинському районі, де було влучання ракети. Там частково зруйнований житловий будинок.

Глава МВС Ігор Клименко уточнив, що наразі точно підтверджено загибель восьми осіб, дев'ята жертва - це виявлені фрагменти тіла. Під завалами ще можуть бути люди.

Внаслідок російської атаки на Київ 77 осіб були поранені, серед постраждалих є діти.


 

 

Масована атака РФ на Україну

Російські загарбники вночі 24 квітня завдали комбінованого удару по Україні. Росіяни випустили 70 ракет та 145 дронів. Окупанти, серед іншого, застосували балістичні ракети, частину з них збили сили ППО.

Основний удар окупанти спрямували на Київ. Як відомо, у Києві наслідки атаки зафіксували у кількох районах, найбільше постраждав Святошинський.

Також внаслідок російської атаки є постраждалі у Харкові, Житомирській, Сумській, Хмельницькій областях. Детальніше про наслідки обстрілу - читайте у нашому матеріалі.

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