В Киеве объявили День траура по погибшим в результате террора РФ

В Киеве почтят память погибших в результате массированной российской атаки. День траура объявили на 25 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", - сообщил городской голова.
Местные власти и ГСЧС сообщали, что в Киеве в результате российского удара в ночь на 24 апреля погибли девять человек. Все жертвы в Святошинском районе, где было попадание ракеты. Там частично разрушен жилой дом.
Глава МВД Игорь Клименко уточнил, что на данный момент точно подтверждена гибель восьми человек, девятая жертва - это обнаруженные фрагменты тела. Под завалами еще могут быть люди.
В результате российской атаки на Киев 77 человек были ранены, среди пострадавших есть дети.
Российские захватчики ночью 24 апреля нанесли комбинированный удар по Украине. Россияне выпустили 70 ракет и 145 дронов. Оккупанты, среди прочего, применили баллистические ракеты, часть из них сбили силы ПВО.
Основной удар оккупанты направили на Киев. Как известно, в Киеве последствия атаки зафиксировали в нескольких районах, больше всего пострадал Святошинский.
Также в результате российской атаки есть пострадавшие в Харькове, Житомирской, Сумской, Хмельницкой областях. Подробнее о последствиях обстрела - читайте в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.