UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики

Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві за кілька хвилин до опівночі 15 січня оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА в Telegram та Повітряні сили ЗСУ.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - ідеться в повідомленні.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Крім Києва, повітряні тривоги оголошено в північних, східних та центральних областях України. 

Мапа повітряних тривог України має такий вигляд:

Атаки на столицю

Нагадаємо, впродовж дня 15 січня у Києві кілька разів оголшувалась повітряна тривога через загрозу застосування ударних дронів.

Зранку 15 січня росіяни також атакували Київ дронами. Внаслідок атаки уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

Вчора, 14 січня, під час ранкової атаки російських безпілотників на Київ один з дронів впав на приватний будинок у Дарницькому районі столиці, в результаті фасад будинку отримав незначні ушкодження.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряні сили України