У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - ідеться в повідомленні.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Крім Києва, повітряні тривоги оголошено в північних, східних та центральних областях України.

Мапа повітряних тривог України має такий вигляд: