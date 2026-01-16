В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" - говорится в сообщении.

Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Кроме Киева, воздушные тревоги объявлены в северных, восточных и центральных областях Украины.

Карта воздушных тревог Украины выглядит следующим образом: