У Києві оголошено повітряну тривогу: загроза ударних дронів

Київ, Неділя 07 вересня 2025 18:40
У Києві оголошено повітряну тривогу: загроза ударних дронів Фото: в Києві оголошена повітряна тривога (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

Вдень 7 вересня в Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Причиною цьому є ворожі дрони, що фіксуються над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту тривог.

В ніч на 7 вересня здійснили одну з наймасовіших атак на Україну. Окупанти застосували понад 800 безпілотників. Однак на цьому військові РФ не зупинились і дрони продовжували заходити в повітряний простір України.

Станом на 18:37 карта повітряних тривог виглядає наступним чином:

У Києві оголошено повітряну тривогу: загроза ударних дронів

За даними Повітряних сил безпілотники з Чернігівської області заходять в Київську. Наразі загрозу оголошено зокрема в Броварському та Бориспільському районах.

Обстріл України 7 вересня

Нагадаємо, що у ніч на 7 вересня Росія завдала масштабного удару по Україні, застосувавши понад 800 засобів повітряного нападу, серед яких крилаті та балістичні ракети.

Цього разу ворог встановив новий антирекорд за кількістю використаних безпілотників, значна частина з яких була типу "Шахед".

У Києві дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах, а також уперше атакували будівлю уряду в центрі міста.

Внаслідок атаки постраждало щонайменше 20 людей, ще двоє загинули – мати та її тримісячний син. РБК-Україна також писало, що у Києві лікарі провели екстрені пологи 24-річній жінці, яка постраждала під час масованої атаки.

Окрім Києва, вибухи лунали в Одесі, Кривому Розі та Кременчуку. Детальніше про наслідки обстрілу читайте у матеріалі РБК-Україна.

