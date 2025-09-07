В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза ударных дронов

Днем 7 сентября в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной этому являются вражеские дроны, фиксируемые над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту тревог.

По данным Воздушных сил беспилотники из Черниговской области заходят в Киевскую. Сейчас угроза объявлена в частности в Броварском и Бориспольском районах.

В ночь на 7 сентября совершили одну из самых массовых атак на Украину. Оккупанты применили более 800 беспилотников. Однако на этом военные РФ не остановились и дроны продолжали заходить в воздушное пространство Украины.

Обстрел Украины 7 сентября

Напомним, что в ночь на 7 сентября Россия нанесла масштабный удар по Украине, применив более 800 средств воздушного нападения, среди которых крылатые и баллистические ракеты.

На этот раз враг установил новый антирекорд по количеству использованных беспилотников, значительная часть из которых была типа "Шахед".

В Киеве дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах, а также впервые атаковали здание правительства в центре города.

В результате атаки пострадали по меньшей мере 20 человек, еще двое погибли - мать и ее трехмесячный сын. РБК-Украина также писало, что в Киеве врачи провели экстренные роды 24-летней женщине, которая пострадала во время массированной атаки.

Кроме Киева, взрывы раздавались в Одессе, Кривом Роге и Кременчуге. Подробнее о последствиях обстрела читайте в материале РБК-Украина.