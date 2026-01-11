В Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО

Повітряні тривоги в Києві

Попередньої ночі, на 10 січня, у Києві двічі оголшували повітряні тривоги - через загрозу застосування ударних дронів та балістичного озброєння.

Як відомо, ворог здійснив масовану атаку на Україну та Київ у ніч на 9 січня. У столиці пошкоджено багато житлових будинків, рятувальники в напряженому режимі гасили пожежі після атак.

Сповіщалось про загоряння не лише в багатоповерхівках, а й в автомобілях, а також на відкритих територіях. Постраждало від обстрілів також посольство Катару в Києві.