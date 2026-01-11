UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Києві оголошено повітряну тривогу, працює ППО

Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві в ніч на 11 січня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російськими військами ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА в Telegram.

Сигнал повітряної тривоги пролунав близько 01:00. 

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні дрони, які атакують Київщину. 

Мапа повітряних тривог України наразі виглядає так: 

Також у КМВА повідомили про роботу ППО.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - ідеться в повідомленні. 

Повітряні тривоги в Києві

Попередньої ночі, на 10 січня, у Києві двічі оголшували повітряні тривоги - через загрозу застосування ударних дронів та балістичного озброєння.

Як відомо, ворог здійснив масовану атаку на Україну та Київ у ніч на 9 січня. У столиці пошкоджено багато житлових будинків, рятувальники в напряженому режимі гасили пожежі після атак.

Сповіщалось про загоряння не лише в багатоповерхівках, а й в автомобілях, а також на відкритих територіях. Постраждало від обстрілів також посольство Катару в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряна тривога