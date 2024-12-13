У Києві оголошено повітряну тривогу: попереджають про загрозу дронів

Російська армія ввечері 13 грудня знову запустили по території Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, ворожий дрон рухається з Чернігівської області курсом на Броварський район Київської області.

Сирена щодо загрози повітряних атак залунала у Києві у п'ятницю, о 22:25.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Обстріл України 13 грудня

Варто нагадати, що сьогодні вранці Російська Федерація знову завдала масштабної атаки Україні. Традиційно, під ударом росіян була енергетична інфраструктура. За даними Повітряних сил, терористи застосували 94 ракети та 193 дрони.