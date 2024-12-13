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У Києві оголошено повітряну тривогу: попереджають про загрозу дронів

П'ятниця 13 грудня 2024 22:34
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У Києві оголошено повітряну тривогу: попереджають про загрозу дронів Ілюстративне фото: у Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері 13 грудня знову запустили по території Україні дрони-камікадзе "Шахед". Повітряну тривогу оголосили у Києві та низці областей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, ворожий дрон рухається з Чернігівської області курсом на Броварський район Київської області.

Сирена щодо загрози повітряних атак залунала у Києві у п'ятницю, о 22:25.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві оголошено повітряну тривогу: попереджають про загрозу дронів

Обстріл України 13 грудня

Варто нагадати, що сьогодні вранці Російська Федерація знову завдала масштабної атаки Україні. Традиційно, під ударом росіян була енергетична інфраструктура. За даними Повітряних сил, терористи застосували 94 ракети та 193 дрони.

Також сьогодні ввечері РФ вчергове запустила ударні дрони. Через це у низці областей оголошено тривогу.

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Київ Війна в Україні Атака дронів Повітряна тривога
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